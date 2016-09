Østrigs kansler vil helt lukke Tyrkiets optagelsesforhandlinger med EU, men det vil den danske regering ikke være med til, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen under et møde i Wien.

Østrig får ikke Løkke til at smække EU-dør til Tyrkiet

De europæiske landes mest effektive svar har indtil videre været at lave en asylaftale med Tyrkiet. Senest har Østrig så argumenteret for, at EU skal smække døren i til Tyrkiet og formelt afslutte landets forhandlinger om optagelse i EU.

Østrig har flere gange taget teten med radikale initiativer til at bremse strømmen af flygtninge og migranter til EU, hvoraf de fleste sidste år kom via Tyrkiet.

Den udmelding forsøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at udfordre på et møde med Østrigs kansler, Christian Kern, ved et besøg i Wien torsdag.

- Jeg tror i virkeligheden ikke, at afstanden er ret stor. For der er ingen af os, der kan se det Tyrkiet, vi kender i dag, som medlem af EU.

- Vi har så den holdning, som også er udbredt, at det er fornuftigt at holde fast i det forhandlingsforløb, man har, siger statsministeren.

Løkkes argument lyder, at forhandlingerne om optagelse giver en ordnet ramme for at diskutere nogle svære spørgsmål med Tyrkiet.

Kern mener omvendt, at det er "diplomatisk fiktion" at fortsætte dialogen med Tyrkiet. Landet opfylder ikke de krav, der er stillet for visumfri rejser til Europa. Og for tyrkerne er netop visumfriheden et afgørende led i aftalen, der skal stoppe strømmen af flygtninge.

- Det Tyrkiet, vi kender i dag, kan under ingen omstændigheder blive medlem af EU. Men derfor giver det stadig god mening at have nogle drøftelser, så man for eksempel kan presse Tyrkiet på hele spørgsmålet om pressefrihed og demokrati.

- Det er det oplyste rum, vi har, fordi vi har nogle forhandlinger om EU. Men vi ville jo slukke lyset i det rum, hvis vi sagde, at vi ikke ville forhandle mere med jer, siger Løkke.

Forholdet mellem Østrig og Tyrkiet er blevet meget anstrengt i løbet af sommeren. Den østrigske regering har meget åbent kritiseret Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogans, omfattende udrensninger efter et mislykket kupforsøg i midten af juli.

Det har ført til, at ambassadører er blevet kaldt hjem, og aftaler er brudt. Senest har Tyrkiet forhindret udgravninger, som Østrig har foretaget gennem 100 år i det vestlige Tyrkiet.