Østlande har langt flest selvmord i Europa

Ifølge de nyeste tal fra Eurostat er antallet af selvmord steget fra 11,7 selvmord per 100.000 indbygger i 2013 til 12 per 100.000 indbygger i 2014.

Antallet af selvmord i Europa er en smule stigende. Men tallet er for intet at regne de store regionale forskelle, som der er for antallet af selvmord i Europa.

I de største nationer, ser man ikke overraskende også de største antal af selvmord i absolutte tal. Men kalkulerer man for landenes størrelser og demografiske forskelle, er billedet noget anderledes.

Her er det Litauen, der har det absolut højeste antal selvmord - 32 per 100.000 indbygger. Og der er langt ned til nummer to - Letland med 19 selvmord per 100.000 indbygger.

Toppen af selvmordsstatistikken domineres i det hele taget af de østeuropæiske lande. Her finder man foruden Litauen og Letland, Ungarn, Slovenien og Estland.

Danmark befinder sig i midten statistikken og ligger kun en smule over gennemsnittet med 12 selvmord per 100.000 indbygger i 2014.

Nyere danske tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af selvmord siden er faldet en smule i Danmark fra 629 i 2014 til 564 i 2015.

Skal man finde mere positive tal, skal man kigge mod det sydlige Europa.

Her findes de laveste antal selvmord med landende Cypern, Grækenland og Italien.

Særligt rummer tallene for Grækenland en positiv historie, da tallene i årene under den økonomiske krise tog et stort hop op, men altså siden er faldet.

Over hele Europa er billedet, at langt størstedelen af alle selvmord begås af mænd.

Her er Danmark heller ingen undtagelse. I 2015 tog 390 mænd således deres eget liv i Danmark, mens det for samme år gjaldt 174 kvinder.

Samtidig er det på europæisk plan særligt de ældre på 65 år eller derover, der tager deres eget liv, viser de seneste tal fra Eurostat fra 2014.