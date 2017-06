Økonomisk strid spænder ben for EU og Kinas klimaerklæring

Striden bunder i, at EU ikke vil anerkende prisdannelsen på det kinesiske marked og give Kina status som markedsøkonomi. Det forhindrer blandt andet, at Kina kan være et fuldt ud medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

På et fælles pressemødet efter topmødet lød det ellers fra EU-præsident Donald Tusk, at Kina og EU stepper op i en fælles indsats mod global opvarmning, efter at USA torsdag meddelte, at man trækker sig ud af Paris-aftalen.

- Vi er overbevist om, at gårsdagens beslutning er en stor fejl. Større end ikke at ratificere Kyoto-aftalen.

- Samarbejdet vil fortsætte med eller uden USA, sagde han.

Parterne blev adskillige timer forsinket til mødet med pressen.

Ifølge Tusk skyldtes det dog ikke et dårligt udfald af topmødet - tværtimod.

- Dette var det mest lovende EU-Kina møde i vores historie, sagde Tusk.

Men striden mellem de to parter var altså stor nok til at blokere for en fælles erklæring, som medier i dagevis har rapporteret var klar til at blive sendt ud.

Allerede inden topmødet gjorde formand for EU-Kommissionen, Jean Claude Juncker, det dog klart, at der er uenigheder, når det kommer til handel.

EU mener, at Kina dumper priser på markedet for stålproduktion, og at europæiske virksomheder har for svært ved at investere i Kina.

Et emne, der i stort omfang blev affejet af den kinesiske premierminister, Li Keqiang, inden mødet.

Efter topmødet lød det da også fra Juncker, at man endnu ikke er enige.

- Vi var i stand til at nærme os, men vi er der ikke endnu, sagde han. Men det blev ikke meddelt, at den store erklæring var gået i vasken.