Øjenvidne: Flammer i London-tog nåede op til loftet

Chris Wildish var i London-undergrundstoget, der blev ramt af en eksplosion eller en brand fredag morgen. Han siger, at han så "et stort ildglimt af flammer nå op til loftet, hvorefter luften blev fyldt med kemikalielugt".

Politiet siger, at en mekanisme i en spand i toget "ikke detonerede helt."

Chris Wildish siger, at mange af passagererne i toget var skolebørn, som blev væltet omkuld af personer, der løb væk fra toget i panik.

Wildish siger, at adskillige passagerer blev forbrændt, og at han senere selv så den brændende spand i togvognen.

Optagelser fra perronen gennem togets dør viser flammer stå op af en spand i en plastikpose fra et supermarked.

- Den pose er i brand, råber en kvinde, inden en ansat på undergrundsbanen giver alle besked på at forlade toget, viser optagelserne.

Flere passagerer sendte de første meldinger om en brand i toget kort efter klokken 8.00 (omkring klokken 10:00 dansk tid).

Politiet siger, at det er for tidligt at sige noget endeligt om årsagerne til branden, som bliver behandlet som et terrorangreb.

Øjenvidner på stationen siger, at folk løb mod den samme dør i toget, og at nogle blev mast og trampet på.

En kvinde på stationen siger, at hun blev såret under et panikløb på stationen, da desperate passagerer maste sig vej frem.

En anden kvinde på stationen Emma Stevie, siger, at hun "måtte løbe for livet".

Londons ambulancetjeneste siger, at 18 personer er bragt til hospitaler efter eksplosion eller brand i undergrundstog. Ingen af de sårede er i kritisk tilstand. Det skriver Reuters.