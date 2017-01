Obamas råd til Trump: Lyt til dine rådgivere

Det råd betegner USA's præsident, Barack Obama, som det vigtigste, han kan give til Donald Trump, der fredag tager over i Det Hvide Hus.

- Dette er et job af så stor vigtighed, at man ikke kan klare det selv, siger han onsdag på sit sidste pressemøde som præsident.

Obama fortæller, at han i perioden siden præsidentvalget i november har talt flere gange med Trump om både indenrigs- og udenrigspolitiske emner.

Samtidig respekterer han, at Trump blev valgt på baggrund af en anden politik end den, som Obama står for. Derfor er det også "fair", at Trump forfølger de emner, som har været en del af hans politiske program.

Obama siger dog, at Trump måske vil ændre sit syn på tingene, når han indtager embedet.

- Det kan være, at han når frem til nogle af de samme konklusioner, som jeg gjorde, da jeg kom her (i Det Hvide Hus, red.), når han bliver indsat, siger Obama.

På pressemødet fortæller præsidenten, at han fremover blandt andet vil bruge tiden på at "skrive", "være stille" og "bruge dyrebar tid" med sine to døtre.