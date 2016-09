Obama vil tage kontrollen med sikkerhed i førerløse biler

Den amerikanske regering vil efter alt at dømme indføre minimumsstandarder for sikkerheden i førerløse biler.

USA's transportministerium har i forvejen udsendt retningslinjer for, hvordan bilfabrikanter sikrer, at førerløse biler bliver klar til at køre på offentlige amerikanske veje.

Præsident Barack Obamas regering oplyser mandag, at den kraftigt overvejer at overtage godkendelsen af teknologien i førerløse biler. Det skal ske, før bilerne for alvor bliver sat på vejene i USA.

Men nu overvejer regeringen at indføre faste standarder for sikkerheden.

- Hvis en førerløs bil ikke er sikker, har vi beføjelserne til at fjerne dem fra vejene. Vi vil ikke tøve med at beskytte befolkningens sikkerhed. Vi skal gøre det ordentligt, skriver præsident Obama i et indlæg i avisen Pittsburgh Post-Gazette mandag.

Pittsburgh er blevet kendt som en foregangsby for førerløse biler. Transporttjenesten Uber bruger således førerløse biler på vejene i byen.

Bilfabrikanter kæmper om at udvikle de bedste køretøjer, der kan køre selv.

Den amerikanske regering tillader i øjeblikket, at fabrikanter selv tjekker op på, om deres køretøjer overholder sikkerhedsreglerne.

Obama skriver også, at regeringen overvejer at indføre føderal lovgivning om førerløse biler, for at undgå at der er forskellige regler i de enkelte delstater.

Amerikanske myndigheder har efterforsket Tesla Motors' system, der i maj var involveret i en dødsulykke i Florida.

Systemet i den førerløse bil var ikke blevet godkendt af nogen myndigheder inden ulykken.

Regeringens nye retning er i tråd med, hvad Google tidligere har efterlyst.

Delstaten Californien har forsøgt at gøre det lovpligtigt, at der altid sidder en person i en førerløs bil.

Det har ført til stor kritik fra Google. It-giganten har derfor flere gange efterlyst, at der bliver ens regler for alle delstater.