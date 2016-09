På sidelinjen af et G20-topmøde mødtes præsidenterne for Tyrkiet og USA, Recep Tayyip Erdogan og Barack Obama.

Obama vil hjælpe Tyrkiet med at finde kupmagere

Den tyrkiske regering anklager den muslimske præst Fethullah Gülen for at stå bag kupforsøget i Tyrkiet midt i juli. Gülen bor i dag i den amerikanske stat Pennsylvania.

- Vi vil sørge for, at de mennesker, som udførte disse aktiviteter, bliver stillet til regnskab ved domstolene, sagde Obama efter sit møde med Erdogan i den kinesiske by Hangzhou.

Der har forinden været voksende spændinger mellem de to Nato-allierede. Tyrkiet mener, at USA gør for lidt for at få Gülen anholdt og udleveret.

Omvendt har USA set med skepsis på den massive udrensning, som de tyrkiske myndigheder foretager i militæret, på universiteter og hos domstole.

Titusinder er blevet fjernet fra deres job, og mange tusinde er fortsat anholdt mistænkt for at have taget del i det militære kupforsøg.

Gülen selv har kategorisk afvist alle anklager mod ham.