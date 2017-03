Obama-talsmand afviser Trumps anklager om aflytning

En talsmand for den tidligere præsident Barack Obama afviser præsident Donald Trumps beskyldninger om, at Obama har aflyttet ham.

I en række opslag på Twitter har Trump anklaget Obama for at have aflyttet sit hovedkvarter op til præsidentvalget sidste efterår. Dog uden at fremsætte skyggen af beviser for sin påstand.

- Forfærdeligt! Har lige fundet ud af, at Obama har aflyttet mig i Trump Tower lige før sejren. Intet fundet. Dette er mccarthyisme!, skrev Trump med henvisning til den tidligere senator Joseph McCarthy, som bedrev heksejagt på kommunister i 1950'erne.

Det Hvide Hus har ikke umiddelbart reageret på anmodninger om at uddybe, hvad der ligger bag Trumps beskyldninger.