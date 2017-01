Obama takker af med 156.000 nyskabte job i USA

Der blev skabt 156.000 arbejdspladser uden for landbruget på det amerikanske arbejdsmarked i december, oplyser det amerikanske arbejdsministerium.

Men til gengæld stiger lønningerne, og det kan sikre en fortsat fremdrift i økonomien og beskæftigelsen.

De 156.000 nye arbejdspladser ligger noget under, hvad der er skabt i de seneste mange måneder.

Men det ligger stadig på den positive side i forhold til, hvor mange amerikanere, der hver måned melder sig som nye jobsøgere i USA.

En tommelfingerregel siger, at der skal skabes mellem 100.000 og 120.000 nye arbejdspladser hver måned for at holde balance i beskæftigelsen.

20. januar indtager Donald Trump Det Hvide Hus og afløser dermed Barack Obama som amerikansk præsident.

Cheføkonom i Dansk Erhverv Steen Bocian påpeger, at Obama har fået rettet op på økonomien, siden han tiltrådte i 2009.

- Siden 2009 er krisen taget af i styrke, og de seneste år har USA været i det, som bedst kan betegnes som et økonomisk opsving.

- BNP har været støt stigende, beskæftigelsen er steget måned for måned, og ledigheden nåede i november sidste år ned på 4,6 procent. Et niveau, vi skal tilbage til tiden før finanskrisen for at genfinde, siger Steen Bocian i en skriftlig kommentar.

Ifølge Sydbanks cheføkonom Jacob Graven er der skabt 10,4 millioner job i løbet af Obamas regeringstid.

Men USA's 44. præsident kan ikke tage hele æren for de mange job, understreger han.

- Især den amerikanske forbundsbanks (Feds) ekstremt lempelige pengepolitik med rekordlave renter i årene efter finanskrisen er en vigtig årsag til, at der er skabt millioner af nye arbejdspladser.

- Men især i begyndelsen af sin præsidentperiode lempede Obama også finanspolitikken og bidrog dermed til at trække amerikansk økonomi op fra sumpen, siger Jacob Graven i en skriftlig kommentar.

Senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank fremhæver i forlængelse af Gravens pointe, at det er "naturligt, at økonomien på et tidspunkt genopretter sig selv efter en kriseperiode".

Også han understreger imidlertid, at Obama har vedtaget flere økonomiske pakker for at sparke økonomien i gang.