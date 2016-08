Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, skal mødes med præsident Barack Obama den 4. september i forbindelse med G20-topmøde i Kina og drøfte mulighederne for at få stabiliseret udviklingen i Syrien.

Obama skal drøfte Syrien med Erdogan

Den amerikanske præsident, Barack Obama, skal mødes med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, under det kommende G20 topmøde i Kina, hvor det også er sandsynligt, at han vil føre uformelle drøftelser med den russiske præsident, Vladimir Putin, om krigen i Syrien, oplyser Det Hvide Hus.

USA frygter, at konflikter mellem Tyrkiet og kurdiske militser i Syrien kan undergrave den overordnede strategi for Syrien. Derfor forsøger landet at øge presset på parterne for få dem til at koncentrere sig om at nedkæmpe Islamisk Stat.

Obama, som skal møde Erdogan den 4. september, ønsker at tale med den tyrkiske leder om udviklingen i Tyrkiet efter det militære kupforsøg i juli og om kampagnen mod Islamisk Stat og mulighederne for at få stabiliseret udviklingen i Syrien, siger Ben Rhods, som er USA's nationale vicesikkerhedsrådgiver.

USA's kaldte mandag sammenstød mellem tyrkisk militær og syriske kurdere "uacceptable".

- Vi vil gøre det klart, at vi finder disse sammenstød i områder, hvor IS ikke er til stede, uacceptable. De er en kilde til dyb bekymring, sagde Brett McGurk.

Han er den amerikanske præsidents særlige udsending til den koalition, som er oprettet til bekæmpelse af Islamisk Stat.

- Vi opfordrer alle væbnede grupper til at holde sig tilbage. USA forsøger aktivt at mindske konflikter og spændinger til fordel for enhed og fokus på bekæmpelse af IS, siger han.

Tyrkiet havde kort forinden gjort det klart, at landet ville fortsætte med at bekæmpe den kurdiske YPG-milits i Syrien, hvis gruppen ikke så hurtigt som muligt trak sig tilbage til området øst for floden Eufrat.

Sent på dagen meddelte det amerikanske forsvarsministerium, at alle kurdiske YPG-styrker har bevæget sig over på den østlige side af floden Eufrat i det nordlige Syrien

Tyrkiet beskylder den kurdiske milits for at stå bag "etniske udrensninger."

De tyrkiske myndigheder anser YPG for at være en forlængelse af det forbudte kurdiske arbejderparti PKK, som har kæmpet en blodig kamp mod den tyrkiske stat i tre årtier.