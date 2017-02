Obama-parret takker ja til bogaftale på over 400 millioner

Barack og Michelle Obama, det tidligere førstepar i USA, har underskrevet en rekordstor bogaftale med forlaget Penguin Random House.

Det skriver Financial Times (FT).

Bogaftalen er ikke blevet lagt frem i sin helhed, men de to får ifølge FT over 60 millioner dollar for at nedfælde deres erindringer. Det svarer til over 422 millioner danske kroner.