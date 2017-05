Obama og Merkel samlede titusinder til debatmøde i Berlin

Med en indtrængende appel om at sikre de borgerlige frihedsrettigheder og diplomatiske løsninger på verdens konflikter viste USA's tidligere præsident Barack Obama endnu en gang, at han på mange områder er lodret uenig med sin efterfølger.

Men Obama nævnte ikke Donald Trump en eneste gang, da han på Kristi himmelfartsdag deltog i et dialogmøde i Berlin sammen med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Derimod nævnte han sin egen sundhedsreform, der går under navnet Obamacare, som Trump og Republikanerne håber at sløjfe og erstatte med et andet system.

Obama erklærede sig stolt af sin reform. Han høstede bifald for sin kritik af, at hans efterfølger vil fjerne sundhedsdækning for over 20 millioner amerikanere.

Ekspræsidenten fik også bifald for sin opfordring til at stå imod fremmedhad, nationalisme og antidemokratiske tendenser rundt om i verden.

- Det er et vigtigt slag, som vi er nødt til at udkæmpe, sagde Obama.

Anledningen til mødet mellem ham og Merkel var en protestantisk konference i anledning af 500-året for Reformationen.

I løbet af de omkring 90 minutter, mødet varede, svarede Obama og Merkel på spørgsmål om dilemmaet mellem den kristne tro og realpolitik. Især når det handler om etiske spørgsmål som droneangreb eller druknede migranter.

- Mange gange førte mine beslutninger til civiles død, fordi der skete fejl, erkendte Obama.

- Men der var ingen andre muligheder, hvis vi skal nå frem til terrorister, sagde han.

I løbet af debatten forsvarede Merkel sin nu mere restriktive tilgang til asylpolitikken, og Obama bakkede sin nære politiske partner op.

Stats- og regeringschefer må vise barmhjertighed over for flygtninge. Men de skal også tage hensyn til deres egne befolkninger, påpegede Obama.

- Det er ikke altid let, sagde han.

Den amerikanske ekspræsident rejser senere torsdag til Baden-Baden i det sydvestlige Tyskland, hvor han skal modtage en mediepris.