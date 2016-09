Premierminister Theresa May og USA's præsident Barack Obama under deres første møde i Kina, hvor de primært diskuterede handel.

Obama og May plejer handelsforholdet efter brexit

Premierministeren advarer samtidig mod, at der venter "svære tider forude" for britisk økonomi.

Storbritanniens nyslåede premierminister, Theresa May, siger søndag efter et møde med USA's præsident, Barack Obama, at de to har diskuteret handelssituationen efter det såkaldte brexit.

De to har holdt deres første møde, siden May blev premierminister, under det igangværende G20-topmøde i Kina.

Også USA's præsident understreger, at han vil gøre alt for, at briternes beslutning om at forlade EU ikke skader det stærke økonomiske og værdimæssige forhold mellem Storbritannien og USA.

- I denne periode med usikkerhed er May en stabil skikkelse for briterne. Vi vil sammen arbejde på, at vores forhold forbliver sundt, siger Obama ifølge Reuters.

Præsidenten siger desuden, at han ikke vil forhandle om en handelsaftale mellem Storbritannien og USA.

- Vi arbejder på en handelsaftale med Asien og en aftale med EU, så det vil ikke give mening at lægge kræfter i en selvstændig aftale med Storbritannien, siger præsidenten.

Obama mødte kritik i Storbritannien, da han kort inden afstemningen om briternes medlemskab af EU anbefalede, at man stemte for at forblive i EU.

Og præsidenten gentager søndag over for pressen, at briterne burde være blevet i det europæiske samarbejde.

- Jeg tror stadig, at verdenssamfundet drog fordel af, at briterne var en del af EU, siger præsidenten.

May har flere gange gentaget, at "brexit betyder brexit". Dermed har hun udelukket, at der kommer en ny folkeafstemning om emnet, der har delt briterne i to.