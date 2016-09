"Nogle hævder, at fremtiden er for populister. Jeg mener, at den tankegang er forkert", siger Barack Obama i sin sidste tale i FN's Generalforsamling.

Obama langer ud efter tyranner i rost sidste FN-tale

Demokrati er, siger USA's afgående præsident fra talerstolen i New York, en bedre vej til velstand, end den "rå populisme" som skyder op i USA og over hele kloden.

Barack Obama, benyttede sin sidste tale i FN's Generalforsamling til at lange ud efter tyranner og populister med en tilsyneladende henvisning til Donald Trump og Vladimir Putin.

- Nogle hævder, at fremtiden er for populister. Jeg mener, at den tankegang er forkert.

- Historien viser, at tyranner har to veje: Enten en endeløs hård kurs, som fører til strid, eller at gøre fjender i udlandet til syndebukke, hvilket kan føre til krig, siger Obama.

Republikanernes kandidat i det amerikanske præsidentvalg, Donald Trump, har kritiseret Obama som en svag præsident. Forretningsmanden beskylder præsidenten for at have åbnet porten til USA på vid gab.

Obama svarer direkte igen på den påstand.

- Vi må åbne vore hjerter og gøre mere for at hjælpe flygtninge, som i desperation søger et hjem, siger Barack Obama.

Den amerikanske præsident var meget direkte i sin besked til sin russiske kollega. Han beskylder Vladimir Putin for at bruge militær magt til at vinde international indflydelse.

- I en verden der har lagt imperiernes storhedstid bag sig, ser vi Rusland forsøge at genvinde det tabte med magt, siger præsidenten.

Barack Obama får ros fra både den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), og den norske statsminister, Erna Solberg.

- Obamas sidste tale til generalforsamlingen var et flot punktum efter otte års amerikansk udenrigspolitik, der har haft et massivt fokus på internationalt samarbejde.

- Det er mit håb, at den 45. præsident i USA må fortsætte den åbne, konstruktive linje i udenrigspolitikken, som Obama har udstukket, siger Lars Løkke.

Norges regeringschef vil savne Obama.

- Det var en flot afskedstale, og den var et godt forsvar for de værdier, vi står for, siger Solberg til det norske nyhedsbureau, NTB.