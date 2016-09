Obama kalder atomsprængning en trussel mod verdensfreden

- For at sige det klart, så accepterer USA ikke Nordkorea som en atomstat, og vi kommer aldrig til det, siger den amerikanske præsident.

Han erklærer sig klar til at se på yderligere sanktioner mod Nordkorea for at lade regimet forstå, "at der er konsekvenser for dets ulovlige og farlige handlinger".

Nordkoreas underjordiske atomprøvesprængning natten til fredag havde en styrke, der næsten matchede atombomben over Hiroshima i 1945. Det var den femte nordkoreanske atomprøvesprængning inden for det seneste årti.