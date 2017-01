Artiklen: Obama forlader for sidste gang Det Hvide Hus

Obama forlader for sidste gang Det Hvide Hus

Her starter indsættelsesceremonien 17.30 dansk tid, og en halv time senere bliver Trump taget i ed som USA's 45. præsident.

Barack Obama har for sidste gang som USA's præsident forladt Det Hvide Hus.

Kort forinden var Michelle Obama kørt sammen med Trumps kone, Melania, til Kongressen.

Den afgående førstedame så sig ikke tilbage, da hun satte sig ind i bilen.

Trump og Melania var ankommet til Det Hvide Hus lidt over en time tidligere for at drikke kaffe med præsidentparret og aftale de sidste detaljer om overdragelsen.

Der var smil fra dem alle, da Obama førte dem ind i det hus, hvor han og Michelle har boet de sidste otte år.

Kort forinden har Obama forladt Det Ovale Værelse for sidste gang som præsident.

Han bliver af en journalist spurgt, om det er med en nostalgisk følelse.

- Selvfølgelig, er hans korte svar.

Trump og konen ankom fra St. Johns kirke i Washington, hvor den store indsættelsesdag gik i gang.

- Det begynder alt sammen i dag. Vi ses klokken 11 (17.00 dansk tid) til edsaflæggelsen, skrev Trump lidt tidligere på dagen på Twitter.

Der ventes at møde 900.000 mennesker op, når Trump klokken 12 lokal tid tages i ed foran Kongressen.

Det er en regnfuld dag i Washington, og det vil formentlig sætte sit præg på ceremonien.

Der er bebudet flere demonstrationer mod Trumps indsættelse både fredag og lørdag.

Men det lægger ikke en dæmper på begejstringen blandt Trumps tilhængere, der for mange af dem er mødt op på The Mall med røde kasketter med indskriften "Make America Great Again".