Obama er sønderknust efter skyderi i amerikansk lufthavn

Den amerikanske præsident ønsker ikke at spekulere i, hvad motivet til skyderiet i Fort Lauderdale har været.

USA's præsident, Barack Obama, mener, at det er for tidligt at drage konklusioner efter skyderiet i lufthavnen i Fort Lauderdale, hvor fem mennesker mistede livet.

- Jeg vil ikke kommentere det ud over at sige, at vi er sønderknust med tanke på familierne, som er blevet ramt, siger Barack Obama til flere amerikanske tv-stationer.