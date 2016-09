Storbritanniens premierminister, Theresa May, skal søndag mødes med Barack Obama for første gang, siden hun kom til magten i juli.

Obama diskuterer verdens tilstand under første møde med May

Det er første gang, at der finder et møde sted mellem Obama og May. Den konservative brite overtog posten som Storbritanniens premierminister i juli, efter at det britiske folk havde stemt for at forlade EU.

- Præsidenten og premierministeren skal drøfte en række bilaterale og globale emner, og som nære venner og stærke allierede vil USA og Storbritannien fortsætte med at udvikle deres særlige forhold, siger kilderne i Det Hvide Hus.

Obama har også understreget, at der er et særligt forhold mellem Washington og London.

- Storbritannien og EU vil fortsat være USA's uundværlige partnere, også når de begynder forhandlingerne om deres fortsatte forhold, sagde præsidenten efter den britiske EU-folkeafstemning.

Obama opfordrede briterne til at stemme ja til at forblive i EU.

Det samme gjorde Theresa May, der dog har fået til opgave at lede briterne ud af Den Europæiske Union, efter at hun er blevet premierminister.

May har flere gange gentaget, at "brexit betyder brexit". Dermed har hun udelukket, at der kommer en ny folkeafstemning om emnet, der har delt briterne i to.

May rider på en bølge af vælgeropbakning inden hendes første møde med Obama.

Hendes parti, Det Konservative Parti, nyder stor opbakning ifølge den seneste meningsmåling foretaget for den britiske avis The Guardian.

Hele 41 procent støtter De Konservative, mens blot 27 procent vil stemme på oppositionspartiet Labour.

Samtidig viser de seneste medlemstal, at 50.000 briter har meldt sig ind i partiet siden afstemningen om brexit.