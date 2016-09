Præsident Barack Obama oplyser, at der ikke er sammenhæng mellem weekendens bombeangreb i New York og et knivangreb i Minnesota.

Obama advarer mod terrorfrygt efter bombeangreb

USA's præsident, Barack Obama, advarer amerikanerne mod at give efter for frygten efter weekendens bombeangreb i New York og New Jersey.

- Vi har alle en rolle at spille som borgere og passe på, at vi ikke bukker under for frygten. Borgerne i New York er det bedste eksempel på det, siger præsidenten.