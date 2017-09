Obama: Trumps hårde besked til unge indvandrere er ond

Det skriver USA's tidligere præsident Barack Obama, efter præsident Donald Trump tidligere tirsdag meddelte, at Kongressen har et halvt år til at finde en løsning for de 800.000 børn af indvandrere, der risikerer deportation.

Trump-regeringens beslutning om at tilbagekalde et program for illegale indvandres børn er "ond", "gør mere skade end gavn" og er "forkert.

- Lad os tale lige ud: Handlingen i dag er er ikke legalt påkrævet, skriver Obama på Facebook.

- Det er en politisk beslutning og et moralsk spørgsmål.

- Ligegyldigt hvilke bekymringer eller beklagelser amerikanere måtte have om indvandring generelt, så burde vi ikke true fremtiden for denne gruppe af unge mennesker, der ikke er skyld i, at de er her, som ikke udgør nogen trussel, og som ikke tager noget væk fra resten af USA, skriver han.

De 800.00 unge omtales som dreamers. Det var dem, som et lovforslag var rettet mod i 2010, da Obama var præsident. Forslaget ville give dem legalt ophold i USA og sikre dem uddannelse og arbejde.

Men forslaget blev stoppet i Kongressen.

Obama besluttede derfor i 2012 på egen hånd at indføre et program, Daca, som gjorde det muligt for dem at uddanne sig i USA og arbejde. Men kun for to år ad gangen. Så skulle tilladelsen fornys igen for to år.

Det var det program, som Trump tirsdag meddelte, udløber i løbet af et halvt år, hvis ikke Kongressen kommer op med en anden løsning.

- Hvad nu, hvis vores børns lærer eller vores venlige nabo viser sig at være en dreamer, spørger Obama.

- Hvor formodes vi at sende hende hen. Til et land, som hun ikke kender, til et sprog, som hun måske ikke engang kender?