Præsident Barack Obama oplyser, at der ikke er sammenhæng mellem weekendens bombeangreb i New York og et knivangreb i Minnesota.

Obama: Angreb i Minnesota og New York har ingen forbindelse

USA blev i weekenden rystet af både et bombeangreb i New York og et knivangreb i et indkøbscenter i Minnesota.

Ved eksplosionen på Manhattan lørdag aften blev 29 såret, mens ni personer blev såret under knivangrebet i Minnesota.

Obama opfordrer i samme ombæring medierne til at være påpasselige med ubekræftet information.

- Det hjælper ikke, hvis falske rapporter eller ufuldstændig information florerer. Så hold jer til, hvad vores efterforskere siger. De ved, hvad de taler om, siger han.

- På tidspunkter som dette er det vigtigt at huske på, hvad terrorister er ude på: De vil skabe frygt i os alle, lyder det fra præsidenten.

- Vi har alle en rolle at spille som borgere og passe på, at vi ikke bukker under for frygten. Borgerne i New York er det bedste eksempel på det.

- Det er den slags styrke, der gør mig stolt over at være amerikaner, og som vil være afgørende i de kommende dage og de kommende år.

Om angrebene kan sættes i forbindelse med det, der i USA betegnes som terroristgrupper, er ved at blive efterforsket.