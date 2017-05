OVERBLIK: Skandalen om Trumps fyrede sikkerhedsrådgiver

Her følger et overblik over sagen om Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver:

Januar:

* Kilder oplyser, at Flynn 29. december 2016 fem gange talte i telefon med den russiske ambassadør i USA, Sergej Kisljak.

* Det er samme dag, som daværende præsident Barack Obama gengælder Ruslands påståede indblanding i det amerikanske præsidentvalg ved at indføre sanktioner over for landet.

* På det tidspunkt er Flynn endnu ikke tiltrådt som sikkerhedsrådgiver.

8. februar:

* Flynn afviser over for The Washington Post, at han har talt med ambassadøren om sanktionerne.

9. februar:

* Kilder oplyser, at Obamas sanktioner blev drøftet i samtalerne.

* Via en talsmand lægger Flynn afstand til sin tidligere afvisning.

10. februar:

* Demokrater i Kongressen kræver svar på, om Flynn har løjet om samtalernes indhold og dermed vildledt præsident Trump og vicepræsident Mike Pence.

13. februar:

* Den russiske regering oplyser, at Flynn og den russiske ambassadør i samtalerne ikke drøftede en ophævelse af sanktioner.

* Det Hvide Hus forsikrer i en udtalelse, at Flynn har Trumps "fulde tillid".

* Senere meddeler Det Hvide Hus, at Trump nu "evaluerer" Flynns situation.

14. februar:

* CNN skriver, at justitsministeriet har advaret Det Hvide Hus om risikoen for, at Flynn kan være et muligt mål for russisk afpresning på grund af sagen.

* Flynn meddeler officielt, at han fratræder.

28. april:

* Senatets efterretningskomité beder i et brev om at få udleveret dokumenter fra Michael Flynn. Det sker i forbindelse med en undersøgelse af mulig russisk indblanding i valget.

11. maj:

* Der bliver udstedt en stævning mod Flynn for at få udleveret dokumenterne.

17. maj:

* The New York Times skriver, at Donald Trump angiveligt bad den tidligere FBI-chef James Comey om at afslutte sin undersøgelse af Michael Flynn.

23. maj:

* Michael Flynn afviser at deltage i undersøgelsen af mulig russisk indblanding i valget.

30. maj:

* Michael Flynns folk skriver i en e-mail til komitéen, at de vil begynde at udlevere nogle af de efterspurgte dokumenter, så de kan imødekomme en tidsfrist fra komitéen. Flere dokumenter vil følge senere, lyder det.

Kilder: Reuters, AFP, The Guardian, The Washington Post og CNN.