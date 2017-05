OVERBLIK: Sådan fungerer Irans unikke og komplekse styre

Her er et overblik over Irans politiske system:

* Præsidenten vælges af folket, efter et valgsystem der på mange måder ligner andre præsidentvalg med to runder - eksempelvis det franske.

* Men der er væsentlige forskelle. For at stille op i Iran skal man godkendes af Vogternes Råd, som opererer under ayatollahen. Rådet skal sikre, at love og valg lever op til statens islamiske principper.

* Vogternes Råd har 12 medlemmer. De seks er islamiske lærde, som udpeges af den øverste leder. De seks øvrige er jurister, som nomineres af domstolene og godkendes af parlamentet.

* Når præsidenten er valgt, sammensætter denne sin regering. Præsidenten står til ansvar over for den øverste leder, som udstikker de politiske hovedlinjer.

* Den største magt ligger hos den øverste leder, Ali Khamenei, som er den anden ayatollah efter den islamiske revolution i 1979. Rudollah Khomeini var den første.

* Den øverste leder udpeges af Ekspertforsamlingen, der består af 88 teologer. Forsamlingen kan også afsætte ayatollahen.

* Medlemmerne af Ekspertforsamlingen vælges hvert ottende år. Kandidaterne er godkendt af Vogternes Råd og den øverste leder.

* En iransk præsidents valgperiode er fire år, og en præsident kan kun sidde to perioder i træk.

* Iran har også et parlament, som har 290 sæder. Parlamentet kan fremsætte og vedtage love. Parlamentet har blandt andet ansvar for statens budget, og folkeforsamlingen overvåger regeringen.

Kilder: BBC og al-Jazeera.