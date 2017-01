OVERBLIK: Mistænkt for lufthavnsdrab er Irak-veteran

Her et sammendrag af oplysninger om den mistænkte fra forskellige medier.

* Myndighederne har identificeret ham som Esteban Santiago-Ruiz, 26 år.

* Han er født i New Jersey i USA. Som toårig flyttede han med familien til Puerto Rico.

* Fra 2007 til 2016 gjorde han ifølge Pentagon tjeneste i Nationalgarden i Puerto Rico og Alaska. Desuden var han udsendt til Irak i 2010/2011.

* Han modtog i sin militærtid omkring ti medaljer og udmærkelser.

* I august sidste år fritog Nationalgaden i Alaska ham fra aktiv tjeneste på grund at "utilfredsstillende præstationer". Han overgik derefter til reserven.

* I november sidste år mødte han op på et FBI-kontor i Anchorage i Alaska og fortalte, at hans hjerne blev kontrolleret af en amerikansk efterretningstjeneste, der beordrede ham til se Islamisk Stat-videoer.

* FBI sørgede for at få ham på et hospital for mentalt syge. Efterforskere fandt efterfølgende ingen beviser på, at Esteban Santiago-Ruiz skulle have forbindelse til udenlandske organisationer, der af USA kategoriseres som terrorgrupper.

* Han blev for nylig sigtet for at have overfaldet sin kæreste i hendes hjem i Anchorage. Angiveligt forsøgte han at kvæle hende. Han overtrådte siden et forbud mod at nærme sig kærestens hjem.

* Hans bror i Puerto Rico oplyser, at Esteban Santiago-Ruiz har modtaget psykologbehandling i Alaska.

* Hans tante, der bor i New Jersey, fortæller, at Esteban Santiago-Ruiz virkede bekymret, da han vendte tilbage fra sin udstationering i Irak.

* Efter at han fik en søn i september, var han glad, fortæller tanten. - Men for en måneds tid siden var det som om, at han mistede forstanden. Han sagde, at han så ting, fortæller hun.

* Fredag eftermiddag ankom han til lufthavnen i Fort Lauderdale med et fly fra Anchorage, hvor han havde boede.

* I sin bagage havde han et håndvåben - angiveligt en semiautomatisk pistol. Efter at have tømt mindst et magasin smed han drabsvåbnet fra sig og overgav sig til politiet.

Kilder: CNN, Reuters, AFP, CBS News, Miami Herald, AP