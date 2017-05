OVERBLIK: Korruptionsretssagen mod Sydkoreas ekspræsident

* I december besluttede landets parlament, at præsident Park Geun-hye skulle for en rigsret.

* Park Geun-hye beskyldes for at have været indblandet i kriminalitet sammen med veninden Choi Soon-sil, der nu sidder fængslet.

* Veninden er sigtet for magtmisbrug og afpresning. Hun beskyldes også for at have udnyttet sit venskab med præsidenten til at presse penge ud af flere store virksomheder, blandt andet techgiganten Samsung.

* Pengene er angiveligt gået til en fond, som veninden kontrollerede og har nydt godt af.

* Ifølge beskyldningerne har Park hjulpet med at presse penge ud af firmaer til fonden.

* Angiveligt har den nu afsatte præsident også bedt medarbejdere om at lække fortrolige dokumenter til veninden.

* Venindens far var leder af en religiøs sekt og en stor støtte af præsident Park frem til sin død i 1994. Han beskrives af flere som en mentor for Park.

* Park tilbød allerede 29. november at træde tilbage.

* Hun blev 10. marts endegyldigt fyret fra sit embede af landets forfatningsdomstol. I løbet af de følgende 60 dage skal der udpeges en afløser ved et præsidentvalg.

* 20 dage senere, 30. marts, blev Park Geun-hye anholdt.

* 23. maj begyndte retssagen mod Park Geun-hye. Park mødte op i retssalen i håndjern. Den afsatte præsidents advokater afslog alle 18 sigtelser, der er oplistet imod hende.

* Hvis hun kendes skyldig, kan Park stå til 10 års fængsel.

* Det forventes, at retssagen vil tage et par måneder.

Kilder: AFP, NTB, Reuters og BBC.