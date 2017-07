O.J. Simpson kan sættes på fri fod til oktober

Simpson var i 1960'erne og 1970'erne en kendt sportsstjerne og hentede flere rekorder i den amerikanske NFL-liga.

Siden overskyggede drabet på ekskonen Nicole Brown og vennen Ronald Goldman dog for Simpsons resultater på banen. Simpson blev tiltalt og siden frifundet for dobbeltdrabet, der blev fulgt tæt i amerikanske og internationale medier.

Røveriforsøget, som O.J. Simpson har afsonet sin fængselsdom for siden 2008, fandt sted i Las Vegas.

I 2007 konfronterede han sammen med fem mænd, hvoraf flere var bevæbnede, to forhandlere af sportssamlerobjekter i et hotelværelse i den amerikanske spilleby.

Her havde han til hensigt at stjæle sine egne sportspræmier og klenodier fra sin karriere.

Når han efter planen løslades til oktober, har han afsonet sin minimumsstraf, som lød på ni år. Det skriver nyhedsbureauet AP. Maksimumsstraffen var på 33 år.

Torsdagens høring foregik via videolink. O.J. Simpson sad med sin advokat i fængslet Lovelock Correctional Center, hvor han har siddet siden 2008.

I byen Carson City sad et panel med fire personer, som skulle vurdere hans sag.

Under høringen sagde O.J. blandt andet, at han er ked af, at "tingene endte, som de gjorde", og at han ikke vil begå ny kriminalitet.

Den tidligere sportsstjerne lovede desuden, at han ikke vil "udgøre et problem" under sin prøveløsladelse, og at han gerne vil finde sammen med sin familie og venner igen.