O.J. Simpson får 20. juli en ny chance for prøveløsladelse

Det er nemlig datoen for en høring, der kan få den 70-årige Simpson prøveløsladt fra et fængsel i Nevada 1. oktober.

20. juli skal O.J. Simpson således argumentere for en prøveløsladelse foran fire panelmedlemmer, der sidder i Carson City. Det sker via en videokonference fra Lovelock Correctional Center, hvor han sidder fængslet.

Det oplyser David Smith, der er talsmand for kommissionen med ansvar for prøveløsladelser i Nevada, ifølge NBC News.

O.J. Simpsons advokat, Malcolm LaVergne, siger, at han vil være sammen med sin klient under høringen i fængslet, der ligger knap 150 kilometer nordøst for Reno.

- Hvis han får lov til at blive prøveløsladt, er det min forudsigelse, at han vil foretrække at leve et stille liv, siger advokaten.

O.J. Simpson blev frikendt for mordet på sin ekshustru, Nicole Simpson, og dennes ven, Ronald Goldman, i 1994. Men han tabte senere et civilt søgsmål om sagen.

Den tidligere fodboldstjerne afsoner en dom på 33 års fængsel for røveri og bortførelse under et overfald på et hotelværelse i Las Vegas i september 2007.

Simpson blev i 2008 dømt for sammen med bevæbnede venner at storme ind på et værelse på Palace Station-kasinoet i Las Vegas og stjæle fra personer, som ville sælge klenodier fra den tidligere stjernes karriere.

O.J. Simpson har før stået over for medlemmer af kommissionen med ansvar for prøveløsladelser.

I juli 2013 fortalte han kommissionsmedlemmer, at han fortrød episoden på hotelværelset i Las Vegas, og at han har undskyldt over for de mennesker, det gik ud over.

Han fortalte også, at han har holdt et løfte til fængselsmyndighederne om at være en rollemodel for andre indsatte. Således fungerer han som mentor og rådgiver for andre fanger, når de kommer til ham med problemer, fortalte han.

Kommissionen bemærkede dengang, at Simpson har opført sig pænt og uden disciplinære anmærkninger under sin fængsling, ligesom det blev vurderet, at der er en lav risiko for, at han gentager sine lovovertrædelser.

I juli 2013 havde O.J. Simpson fortsat fire år tilbage, før han har afsonet sin minimumsstraf på ni års fængsel.