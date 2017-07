O.J. Simpson anmoder om frihed fra særligt panel

Et særligt panel, der har mulighed for at prøveløslade den tidligere amerikanske fodboldstjerne O.J. Simpson, samledes torsdag i Carson City i Nevada for at tage stilling til den tidligere sportsstjernes anmodning om frihed.

Den 70-årige Simpson afgiver selv forklaring til panelet via videolink fra Lovelock-fængslet 150 kilometer væk. Høringen bliver sendt direkte af en række tv-stationer.

Simpson sidder fængslet for et mislykket væbnet røveri, hvor han havde til hensigt at stjæle sine egne sportspræmier og klenodier fra sin karriere.

Han afsoner en dom på 33 års fængsel for væbnet røveri og bortførelse i forbindelse med røveriforsøget, der fandt sted på hotel i Las Vegas.

Den tidligere stjerne blev verdenskendt som hovedperson i den såkaldte "Århundredets Retssag". Han er ved torsdagens møde ledsaget af pårørende og tilhængere - blandt andre sin datter, sin søster og et af ofrene for hans røveriforsøg.

Simpson burde være selvskreven til en prøveløsladelse, hvis panelet ser på hans opførsel i fængslet og andre typiske faktorer, siger juridiske eksperter i USA.

Men de fire medlemmer af panelet vil måske finde det svært at se bort fra hans sensationelle sag, som blev fulgt over store dele af verden: Anklagerne om, at han i 1994 dræbte sin ekskone, Nicole, og hendes ven Ronald Goldman.

Det samme panel sikrede i 2013 Simpson en reduceret fængselsstraf, men han mangler stadig at afsone mindst fire år. Hvis panelet igen reducerer hans straf, vil han kunne forlade fængslet den 1. oktober.

Panelet, som normalt bruger dage på at nå til en afgørelse, har sagt, at det vil træffe en beslutning samme dag som høringen med Simpson.

- Hvis han får lov til at blive prøveløsladt, er det min forudsigelse, at han vil foretrække at leve et stille liv, sagde hans forsvarer, Malcolm LaVergne, da høringsdatoen blev fastsat i juni.

O.J., som amerikanerne kalder ham, var i forvejen kendt af mange. Men 17. juni 1994 blev han med ét kendt af alle.

Fem dage forinden var hans ekskone og Goldman fundet knivdræbt ved hendes hjem i Los Angeles.

Politiet bad O.J. henvende sig, men det skete ikke.

17. juni var politiet efter ham i Los Angeles. Simpson kørte i en hvid Ford Bronco med en hale af politibiler efter sig.