OECD-chef advarer: Moderne kapitalisme avler uligheder

Mange mennesker føler med rette, at goderne i den økonomiske globalisering især er for den rige elite, der har sat sig på det hele.

- Der er en voksende opfattelse af - og uheldigvis også tiltagende bevis for - at fordelene ved den globale økonomiske liberalisering især bliver høstet af et privilegeret mindretal, siger Gurría.

Han siger, at "moderne kapitalisme avler uligheder", og at alle ikke har adgang til globaliseringens fordele.

- Tiden er inde til at få det fixet, siger OECD-chefen.

Han advarer samtidig om, at selv om mange verden over fejrer og støtter globaliseringen, så frygter de også, at magtfulde eliter kaprer systemet, mens de selv sakker bagud.

- Vi må håndtere denne bekymring, siger Gurría.

Ellers vil det politiske pres for at rulle globaliseringen tilbage vokse og føre til protektionistiske og nationalistiske politikker. Og det er det modsatte, der er brug for, mener han.

- Fejlene i vores system er strukturelle. De er brede og dybe. Så vi må gå bredt og dybt for at fixe det, siger Gurría.

OECD er den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, der blandt andet har til opgave at fremme vækst og social velfærd.

Men de økonomiske systemer bliver i øjeblikket svækket af, at "de heldige få" skraber kæmpegevinster ind til sig selv.

- Den globale rigdom er koncentreret på få familier, siger Angel Gurría.

- Den rigeste tiendedel besidder 89 procent af verdens rigdom, mens den rigeste ene procent tegner sig for 50 procent af de globale aktiver, siger han.

Men samtidig er udviklingen i indtægterne hos almindelige mennesker gået i stå.

Sådan kan det ikke fortsætte, mener OECD-chefen.

- Vi bliver nødt til at rebalancere disse tal, siger han.

- Vi må sikre, at alle har muligheden for at forbedre deres velfærd. Vi må styrke folk og bygge sociale elevatorer for at sikre bedre fælles velstand, siger han.

Også de sociale sikkerhedsnet må ifølge OECD-chefen forbedres, fordi arbejdspladser kommer og går i takt med den digitale udvikling.

Samtidig mener han, at kampen mod skatteunddragelse, bestikkelse og aggressiv lobbyvirksomhed skal forstærkes, hvis det skal lykkes at fixe globaliseringen.

Danmark er formand for årets OECD-ministermøde og har samtidig arrangeret et OECD Forum, der handler om at få globaliseringen til at virke for alle.