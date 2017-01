Nytår på tysk bjergtop ender med evakuering og stor brand

Tyske brandfolk har fortsat travlt med at slukke en stor brand på et bjerg efter to mænds nytårsfejring.

To mænd ville fejre nytåret på toppen af et tysk bjerg i Bayern, men noget gik galt.

Politiet mener, at de to mænd derpå tændte et bål for at få hjælp. Men de mistede kontrollen over flammerne, som greb om sig.

Et område på omkring 100 hektar brændte på bjerget.

Syv helikoptere, som hentede vand fra søer i området, blev indsat for at slukke branden.

Veje i området er mandag genåbnet, men slukningsarbejdet er ikke slut. Det kan vare flere dage, vurderer myndighederne.

Jochberg ligger 85 kilometer syd for München. De to store søer Walchensee og Kochelsee ligger nær ved.