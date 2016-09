Artiklen: Nyt studie afslører at en giraf ikke bare er en giraf

Det fastslår forskere i et opsigtsvækkende studie, der torsdag er offentliggjort i tidsskriftet Current Biology.

Her måtte forskerne under feltstudier i Namibia konstatere, at der i virkeligheden er tale om fire arter, fordi girafgrupperne i millioner af år ikke har parret sig på tværs og derved udvekslet genetisk materiale, skriver BBC.

Den tyske genetikforsker Axel Janke, som har stået i spidsen for den store undersøgelse, fortæller, at man fandt ud af, at de afrikanske underarter var genetisk meget forskellige.

- Vores undersøgelsesresultat indikerede, at der var tale om fire distinkte arter, fortæller han.

Hidtil har det været en antagelse, at giraffer var én art.

Forskerne har nu inddelt dem i 1) Den sydlige giraf, 2) Masaigiraffen, 3) Netgiraffen og 4) Den nordlige giraf.

Det tyder derfor på, at hver art har tilpasset sig sit eget miljø og mulighederne for at finde føde.

Ifølge Janke er forskelle på girafferne - deres dna - som mellem en isbjørn og en brun bjørn.

- Opdagelsen af fire separate arter vil fremme en bedre forståelse af deres fredningsmæssige status og sikre, at opmærksomheden rettes mod at beskytte giraffernes diversitet, siger Liz Greengras fra Born Free Foundation. Det er en organisation, der har som mål at beskytte truede arter.

De sidste 15 år er girafbestanden i Afrika faldet med 40 procent. Der skønnes nu at leve 90.000 vildt i den afrikanske natur.

Bag undersøgelsen står forskere fra blandt andet Tyskland, Belgien, New Zealand og flere afrikanske lande.