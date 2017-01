EU vil gøre det lettere for dem, der har den gode idé til, hvordan man kan blive bedre til at genbruge skrald.

Nyt samarbejde skal booste investeringer i europæisk skrald

Det kræver gode idéer at blive bedre til at genbruge skrald.

Det ved EU-Kommissionen, som derfor indleder et samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) for at gøre det mere attraktivt for entreprenører at investere i nye forretningsmuligheder for cirkulær økonomi.