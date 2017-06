Nyt hackerangreb var mere sofistikeret end WannaCry

Det europæiske politiorgan beskriver angrebet som "endnu et alvorligt angreb med løsesums-software".

Bølgen af hackerangreb i Europa og Nordamerika minder om sidste måneds WannaCry-angreb, hvor der blev krævet løsepenge. Men det synes at være mere "sofistikeret", siger Europol.

- Der er klare ligheder med angrebet i sidste måned, men der er også tegn på, at der var mere sofistikeret angrebskapacitet, som ville kunne udnytte mange forskellige svagheder, siger Europols eksperter.

Europol siger, at "vigtig infrastruktur og virksomhedssystemer" var mål for angrebet, hvor der blev anvendt en opdateret version af virusset Petya.

Cyberangrebet bliver betegnet som mere begrænset end angrebet i maj.

Europols chef, Rob Wainwright, siger, at den nye virus er mere gennemført end Wannacry.

Rob Wainwright siger videre, at antallet af ofre ikke kendes.

I Østrig, hvor to internationale virksomheder blev ramt af virusset, siger en talsmand for kriminalpolitiet, at softwaren er værre end ved tidligere angreb, fordi de ikke kunne genstarte computerne.

- I stedet var der en besked om, at deres computer var inficeret, og at de skulle overføre 300 dollar i løsepenge, siger en talsmand for politiet, Vincenz Kriegs-Au, til det østrigske nyhedsbureau APA.

I USA var advokatfirmaet DLA Piper blandt ofrene sammen med medicinalgiganten Merck og fødevaregiganten Mondelez.

Der var også forstyrrelser i Asien - blandt andet en Maersk-terminal i Indiens største havn i Mumbai.

- Angrebet har forårsaget infektioner mange steder i verden, og det er ikke stoppet endnu, siger Interpol, som har hovedkontor i Haag.

Wainwright siger, at angrebet har understreget det omfang, som cyberkriminalitet har.

Han mener, at dette bør opfattes som en advarsel om, hvor alvorligt man bør tage alle sikkerhedsspørgsmål.

Europol har rådet alle ofre for angrebene til ikke at betale og isolere inficerede computere fra internettet.