Nye mistænke er eftersøgt i nordkoreansk drabssag

Politiet i Malaysia oplyser således søndag morgen, at yderligere fire personer er mistænkt for at være indblandet i drabssagen. I forvejen er fire personer anholdt.

Politiet leder efter fire mænd fra Nordkorea i alderen 33 til 57 år, oplyser en repræsentant for politiet på et pressemøde.

Den 45-årige Kim Jong-nam blev dræbt i den internationale lufthavn i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur, mandag aften.

Han blev angiveligt snigmyrdet af to kvinder. Ifølge malaysisk politi sprøjtede kvinderne en form for væske i ansigtet på ham, da han ventede på at boarde sit fly. Kim Jong-nam henvendte sig til personalet på grund af stærke smerter.

Personalet sørgede for, at han kom under medicinsk behandling i lufthavnen, men han døde i ambulancen på vej til hospitalet.