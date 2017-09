Ny valgkamp skal i gang i Kenya

Præsidentvalget i Østafrikas største økonomi, Kenya, skal gå om inden for to måneder, siger højesteretten.

Det er langt fra første gang, at der er påstande om svindel ved valg i Kenya, men det er første gang, at domstolen annullerer et valgresultat.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at det faktisk aldrig tidligere er set i Afrika, at et valgresultat annulleres på denne måde.

Det samme siger oppositionsleder Raila Odinga, hvis bevægelse havde klaget over valgresultatet.

- Det er en historisk dag for Kenya. For første gang i afrikansk demokratihistorie har en domstol truffet en afgørelse om at annullere et irregulært præsidentvalg, siger han.

Kenya har en lang historie med strid om valg. Stridigheder, hvor blodet har flydt i gaderne.

Tilbage i 2007 blev Odinga erklæret som valgets taber. Det klagede han forgæves over.

Valget blev fulgt af flere ugers vold og uro, der kostede flere end 1200 mennesker livet.

Odinga har klaget over de seneste tre valg, men han har aldrig fået medhold før nu. I 2013 afviste højesteretten hans klage.

Odinga får overvejende sine stemmer fra mange af indbyggerne i det vestlige Kenya og langs kysten. Her føler indbyggerne sig overset af centralstyret i hovedstaden, Nairobi.

I byen Kisumu i det vestlige Kenya, hvor Odinga har sin højborg, er der fest i gaderne efter afgørelsen fra højesteret.

Motorcyklister køre på gaderne med deres horn i bund.

- Det er en særlig dag i dag. Jeg vil fejre det, indtil jeg er udkørt, siger den 32-årige Kevin Ouma.