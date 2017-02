Demonstranter i Donetsk-regionen protesterede tidligere på ugen mod OSCE, som efter deres opfattelse ikke gør nok for at overvåge situationen.

Ny våbenhvile skal træde i kraft i Østukraine mandag

På det seneste er kampene igen blusset op mellem ukrainske styrker og russiskstøttede separatister.

Kampene har igen skabt international opmærksomhed på den konflikt, der har forværret forholdet mellem Rusland og de vestlige lande.

- Målet er at få en våbenhvile, der begynder 20. februar og at gøre det, der gennem lang tid har været enighed om, men aldrig gennemført: at trække de tunge våben væk fra regionen, at sikre dem og at lade OSCE kontrollere, hvor de opbevares, siger den tyske udenrigsminister, Sigmar Gabriel.

OSCE, som er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, har til opgave at indberette overtrædelser af våbenhvilen og arrangere fredsforhandlinger.

Ukraines udenrigsminister, Pavlo Klimkin, siger efter mødet, at han "overhovedet ikke" er glad, og at der ikke er nogen "kraftfulde resultater" af mødet.

Flere gange i løbet af konflikten i Ukraine har der været forhandlet våbenhviler på plads, men ingen af dem har holdt.

Ifølge Lavrov var stemningen under forhandlingerne "positiv", men han understreger, at der ikke skete de store fremskridt på mødet.