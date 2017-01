Ny tysk udenrigsminister: Solide bånd til USA er vigtigt

Det vil være en stor fejl at bevæge sig i retning af de populistiske bevægelser, siger Sigmar Gabriel.

I en tale til diplomater i Berlin nævner Gabriel, at populistiske bevægelser udnytter folks frygt med løfter om nye nationale prioriteter.

Men det vil være en "stor fejltagelse" at bevæge sig i den retning, advarer Gabriel ifølge Reuters.

Den nye udenrigsminister siger i samme ombæring, at Tyskland skal agere med selvtillid over for de politiske forandringer i USA.

Udnævnelsen af den nye udenrigsminister kommer få dage efter, at Gabriel meddelte, at han ikke er kandidat til kanslerposten ved valget i september.

Tirsdag erkendte han, at det socialdemokratiske SPD ikke har mange chancer for at snuppe posten som forbundskansler fra Angela Merkel, hvis han selv er partiets kandidat.

I stedet bliver det den tidligere formand for EU-Parlamentet Martin Schulz, der udfordrer Angela Merkel.

Merkel har siddet på kanslerposten siden 2005.

Den 57-årige Sigmar Gabriel overtager udenrigsministerposten fra Frank-Walter Steinmeier, som ventes at blive ny forbundspræsident i februar.

SPD er det mindste parti i Merkels koalitionsregering. Hendes eget kristendemokratiske CDU er størst.

Hvis valget i september igen resulterer i en storkoalition mellem SPD og CDU, ventes det, at Gabriel vil blive siddende som udenrigsminister.

Sigmar Gabriels første officielle rejse som udenrigsminister kommer allerede lørdag. Her rejser han til Paris for at møde sin franske kollega, Jean-Marc Ayrault.

- Partnerskabet, det tætte venskab og tilliden mellem Paris og Berlin er også meget vigtigt for udenrigsminister Gabriel. Det er derfor, han med det samme rejser til Frankrig, siger en talsmand for udenrigsministeriet.