Ny og formentlig sidste britisk kommissær godkendt i EU

Julian King, som for øjeblikket er britisk ambassadør i Frankrig, blev godkendt af 394 af parlamentets medlemmer, mens 161 stemte imod, og 83 undlod at stemme.

Det er sandsynligt, at King bliver Storbritanniens sidste kommissær, da briterne er ved at forlade EU.

- Du overtager denne post under helt usædvanlige omstændigheder, sagde formanden for Europaparlamentet, Martin Schulz, efter afstemningen, og mens grupper i parlamentet klappede.

- Du var en stærk tilhænger af, at Storbritannien skulle forblive i EU, og jeg tror, at det er med det i tankerne, at du vil fortsætte med at leve op til forpligtelser, tilføjede han.

Julian King sagde selv, at han er klar over, at mange vil tænke, at det er mærkeligt, at en kommissær fra et medlemsland, der netop har meldt sig ud, skal varetage et så vigtigt område.

- Men jeg er stolt af at være både brite og europæer, og jeg kan ikke se nogen modstrid i de to. Jeg vil udvise upartiskhed og neutralitet og udelukkende tjene Europas interesser.

King får som sikkerhedskommissær til opgave at samordne de endnu 28 EU-landes arbejde mod terrorisme, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.

Den tidligere britiske kommissær Jonathan Hill besad den vigtige post som finanskommissær. Han forlod sin post efter det britiske nej den 23. juni.