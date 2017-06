Ny lufthavn i Indien skal lette presset fra voldsom vækst

Om to til fire år vil en ny international lufthavn stå klar i udkanten af Indiens hovedstad, New Delhi.

Passagertrafikken i Indiens lufthavne er blandt de hurtigst voksende i verden, og det nye anlæg skal lette presset på de eksisterende.

Mellem 30 millioner og 50 millioner passagerer forventes årligt at benytte The Noida International Airport, skriver Reuters med henvisning til en meddelelse fra ministeriet for civil luftfart.

Til sammenligning havde lufthavnen i København sidste år 29 millioner passagerer.

Den eksisterende storlufthavn i New Delhi, Indira Gandhi International Airport, er ved at nå smertegrænsen.

Inden for tre år ventes passagertallet at nå over 90 millioner, og frem mod 2024 forventes tallet at ramme den maksimale kapacitet på 109 millioner flyrejsende om året.

Den nye lufthavn vil gradvist blive udbygget fra én landingsbane til fire og opføres på bar mark.

For at imødekomme den store vækst i lufttrafikken har regeringen desuden planer om at renovere og genåbne 50 lufthavne, som ellers er taget ud af brug. Ydermere er der i forvejen givet godkendelser til 18 helt nye lufthavne.

Lavere billetpriser, stigende velstand i befolkningen og skærpet konkurrence blandt luftfartsselskaber har det seneste årti udløst et boom i lufttrafikken i Indien. Og det gælder både indenrigs- og udenrigsruter.

Eksempelvis meddelte Københavns Lufthavn for to uger siden, at Air India i september starter en ny rute mellem New Delhi og København med tre ugentlige afgange.