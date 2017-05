Ny fransk premierminister skal samle højrefløjens stemmer

- Han har behov for én, der kan være stemmesamler på højrefløjen. Der mangler han opbakning. Han har brug for én, som de ledende republikanere kan acceptere, når de nu skal til at lave et samarbejdende folkestyre, siger han.

Den franske præsident har stor magt, fordi det er ham, der udvælger premierministeren. Men det er i sidste ende premierministeren, der udfører det poliske arbejde både med lovgivning og administration.

Derfor gælder det for præsidenten om at vælge en samarbejdsvillig premierminister, der tager hans ønsker alvorligt og sørger for, at de bliver effektueret.

- Målet et at få samlet et hold, der står fuldstændig bag ham som præsident, og som er villig til at føre hans politik og ikke deres egen, siger Henrik Prebensen.

Et af de største problemer for den forhenværende præsident François Hollande var ifølge Henrik Prebensen netop, at han ikke havde "ro på bagsmækken".

- Premierministeren skal også sørge for, at det flertal, der er bag præsidenten, er loyalt, og at de retter sig efter aftalerne. Det faldt fra hinanden for Hollande.

Édouard Philippe tilhører den moderate fløj hos Republikanerne. Han vil altså komme til at udgøre en modvægt til de socialistiske politikere, der har sluttet sig til Macrons hurtigt voksende bevægelse.

- Man kan ikke udelukke, at Macron får flertal ved parlamentsvalget. Men hvis han ikke får det, skal de til at strikke kompromisser sammen. Og så har han forestillet sig, at sådan en som Philippe ville være en god mand til det, siger Prebensen.