Ny forsamling i Venezuela fyrer rigsanklager

Det er et skridt, som kan ventes at blive mødt med international fordømmelse.

Den nye forsamling har af præsident Nicolas Maduros regime fået udstrakte beføjelser. Lørdag meddeler forsamlingen, at den vil optræde som den øverste magt i Venezuela i op til to år.

- Der er ingen humanitær krise her. Det, som vi har, er kærlighed. Det, som vi har, er en krise med højreorienterede fascister, siger den tidligere udenrigsminister og svorne Maduro-tilhænger Delcy Rodrigues.

Han er udpeget til formand for den nye forsamling.

Mens det sker, meddeler den sydamerikanske handelsorganisation Mercosur, at den suspender Venezuela på ubestemt tid.

Landet får først lov at vende tilbage, når de øvrige lande skønner, at Venezuela har genindført demokrati.

Den fyrede rigsadvokat, Ortega, har gentagne gange forsøgt at forhindre oprettelsen af forfatningsforsamlingen. Hun har betegnet skridtet som forfatningsstridigt.

- Jeg vil ikke sige, at vi har mistet enhver form for demokrati. Der er fortsat enkelte spor af det. Men desværre er det sådan, at hvis vi fortsætter ad denne vej, vil vi miste alle former for demokrati, sagde Ortega under et pressemøde tidligere på ugen.

Siden oppositionen i april iværksatte en serie protester mod Maduros styre, blev Ortega en alvorlig modstander for præsidenten. Hun var en del af den regerende socialistiske bevægelse og anklagede Maduro indefra for at krænke menneskerettighederne.

Hendes fyring lørdag blev enstemmigt vedtaget af den nye forsamling. I timerne inden havde soldater omringet hendes kontor.

Hendes afløser er udpeget. Det bliver landets ombudsmand, Tarek Saab. En mand, som oppositionen ikke har høje tanker om. De beskylder ham for at vende det blinde øje til regimets forbrydelser.