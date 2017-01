Det tog EU-Parlamentet 12 timer at nå frem til et afstemningsresultat, hvor den konservative Antonio Tajani til sidst stod tilbage som vinder og dermed ny formand.

Ny formand for EU-Parlament splitter forsamlingen

- Efter dette meget svære valg, er parlamentet blevet opdelt og polariseret. Spørgsmålet er, om de nu vil være i stand til at arbejde sammen, siger han.

De folkevalgte politikere i EU-Parlamentet går en svær tid i møde, hvor det bliver vanskeligere at få stemt lovgivning igennem.

Tirsdag blev den konservative italiener Antonio Tajani fra EPP-gruppen valgt til ny formand for EU-Parlamentet, efter en langtrukken afstemning der løb over fire runder.

Han kunne ikke formå at skabe et absolut flertal i løbet af de første tre runder, og han var derfor nødt til at lave politiske aftaler med den liberale, proeuropæiske Alde-gruppe og den euroskeptiske ECR-gruppe.

I Alde-gruppen sidder De Radikale, og i ECR-gruppen sidder Dansk Folkeparti. To partier med meget forskellige visioner, og udfordringen bliver, om Tajani formår at samle dem under en liberal-borgerlig koalition.

- Alde og ECR har modsatte synspunkter på adskillige emner, herunder fremtiden for EU. Så den nye højrefløjskoalition er meget skrøbelig, siger Yann-Svenn Rittelmeyer.

Han forudser et mere politiseret parlament, hvor grupperne vil stå stærkere på deres egne politiske holdninger.

Et uskønt formandsvalg og en opdelt fremtid får parlamentet til at fremstå som en svag institution, siger Yann-Svenn Rittelmeyer.

Det vil have betydning for parlamentets indflydelse på den europæiske dagsorden i forhold til de to andre institutioner, EU-Kommission og EU-Rådet.

- I det europæiske politiske spil er institutionerne nødt til at være stærke, når de møder hinanden.

- At EU-Parlamentet ikke er stand til at vælge en formand med absolut flertal, svækker dem i forhold til rådet og kommissionen, siger han.