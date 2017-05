Ny bremse skal beskytte boligejere mod skatteskrue

Et bredt flertal gør op med tanken om, at boligskatten skal øges for at lette indkomstskatten. Stiger boligskatterne mere end forventet, så skal pengene nu tilbage til boligejerne.

Det nye princip er med en vis diskretion skrevet ind i den aftale om fremtidens boligbeskatning, der tidligere på ugen blev indgået mellem V-LA-K-regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Princippet betyder for det første, at der er lagt en bremse på, hvor meget boligskatterne kan blive skruet op i de kommende år, hvis boligpriserne stiger, eller hvis Skat skruer op for grundværdierne for parcelhuse, som det skete i 2011.

For det andet gøres der op med mantraet om, at skatten på boliger skal øges, for at man til gengæld kan lette skatten på arbejde.

Finansminister Kristian Jensen (V) ønsker ikke at forklare nærmere om baggrunden for at skifte princip.

- Det er et resultat af forhandlingerne. Derfor er det en god idé, siger han til Politiken.

Det synes Nationalbankens direktør, Lars Rohde, ikke.

I en pressemeddelelse kritiserer han, at boligaftalen lægger op til "en ekstra proces, hvor boligbeskatningen sættes ned, hvis boligskatterne over tid er steget mere end forudsat".

- Det vil i givet fald ske i en situation med høje boligpriser og kan dermed udvande de positive stabiliserende effekter i aftalen, udtaler han.

I Socialdemokratiet kalder finansordfører Benny Engelbrecht bremsen "fornuftig", fordi den er med til at sikre tryghed for boligejerne.

Omvendt havde De Radikale hellere set eventuelt merprovenu gå til en lempelse af indkomstskatten.