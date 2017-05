Ny bombefrygt i Manchester var falsk alarm

Myndighederne reagerede på et alarmopkald fra et uddannelsessted i Hulme-området.

Kort efter kunne den store indsats imidlertid afblæses. Der var tale om falsk alarm, meddeler politiet på Twitter.

- Der var en afspærring i Hulme, ikke Trafford, som det tidligere fremgik, der havde at gøre med en mulig mistænkelig pakke, skriver Manchester-politiet.

- Den er nu blevet erklæret sikker, og afspærringen er fjernet.

Flere veje i området blev spærret af, mens den omfattende aktion stod på.

Hulme ligger i det sydlige Manchester, ikke langt fra Trafford.

Samtidig med at politi og soldater ankom til uddannelsesstedet i udkanten af Manchester, holdt briter over hele landet klokken 12 dansk tid et minuts stilhed til ære for ofrene for bombeangrebet mandag aften.

22 mennesker blev dræbt under en koncert med den amerikanske popstjerne Ariana Grande i Manchester mandag.

Britisk politi frygter, at gerningsmanden kan have været en del af en gruppe, der planlægger flere angreb i byen.