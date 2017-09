Ny Nasa-leder skal hjælpe Trump med at sende folk til Mars

Det Hvide Hus oplyser, at USA's præsident, Donald Trump, vil nominere republikaneren Jim Bridenstine til at lede Nasa, den amerikanske rumfartsadministration.

Han er desuden pilot i den amerikanske flådereserve og tidligere direktør ved Tulsa luft- og rumfartsmuseum og planetarium i Oklahoma.

I Kongressen arbejder Bridenstine til dagligt blandt andet i udvalget for videnskab, rum og teknologi.

Hvis republikaneren får Senatets godkendelse, vil han spille en væsentlig rolle i Trumps planer om at sende mennesker til Mars.

Nasa håber på at kunne sende en bemandet mission til Mars på et tidspunkt i 2030'erne.

Men den amerikanske præsident er mere ambitiøs på det område.

Under et telefonopkald til Nasa-astronauter i april sagde præsidenten, at han ønsker at sende mennesker til Mars inden for ganske få år.

- Vi vil forsøge at gøre det under min første valgperiode - eller i værste tilfælde min anden. Så vi skal have sat farten en smule op, okay, sagde præsidenten til en af astronauterne på Den Internationale Rumstation.

Det er ikke kun Nasa og Donald Trump, der pønser på at sende mennesker til Mars.

Milliardæren Elon Musk, der blandt andet er kendt som stifter af Tesla-bilkoncernen, har tidligere bebudet, at han vil kolonisere Mars.

Gennem firmaet SpaceX arbejder Elon Musk på, at de første mennesker forlader Jorden i 2024 og ankommer til Mars det efterfølgende år.

Blue Origin, der et selskab stiftet af Amazon-chef Jeff Bezos, har tilsvarende sagt, at det vil sende mennesker til Mars. Det skulle dog have længere udsigter.