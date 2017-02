Fransk politi får lov at trække pistolen i flere situationer. Den ny lov kommer samtidig med en sag om mulig politivoldtægt mod en 22-årig mand med indvandrerbaggrund. Sagen har sat sindene i kog i Paris' forstæder. Her er det en gruppe unge ved en demonstration onsdag.

Nu må fransk politi trække pistolerne oftere

Parlamentet i Paris har torsdag stemt for, at betjente må skyde mod mistænkte eller indsatte, der forsøger at stikke af, hvis de pågældende vurderes at være til fare for andres liv. Dog skal politiet affyre to varselsskud først.

Frankrigs politifolk har nu fået grønt lys fra parlamentet til at åbne ild i en række tilfælde uden selv at komme på kant med loven.

Betjente må fremover også skyde mod køretøjer, der ignorerer politiets ordre om at stoppe, og som udgør en alvorlig fare.

Desuden må de åbne ild for at stoppe eksempelvis en person, der skyder vildt om sig for at dræbe.

Med den nye lov er almindelige betjente sidestillet med det franske gendarmkorps. Korpset løser en række opgaver, som ligger et sted mellem politiets og militærets opgaver.

Torsdagens afstemning i det franske parlament kommer på et tidspunkt, hvor der igen har været markante spændinger mellem politiet og franske unge i forstæderne til Paris.

I de seneste dage har flere demonstrationer udviklet sig voldeligt med brændende biler og smadrede ruder.

Demonstranterne er vrede over den vold og voldtægt, der angiveligt fandt sted 2. februar under anholdelsen af 22-årige Théo.

Den unge sorte mand er stadig på hospitalet efter at være blevet anholdt i den parisiske forstad Aulnay-sous-Bois. Ifølge ham brugte en politibetjent sin politistav til at voldtage ham under anholdelsen.

Unge mænd fra Paris' forstæder klager over, at de ofte bliver stoppet og kontrolleret af politiet.

Ifølge de unge bliver de ikke behandlet med respekt.