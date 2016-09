Nu er der en kvinde mindre i spil til FN's toppost

Manglende opbakning får Costa Ricas bud på en afløser for Ban Ki-moon til at trække sit kandidatur.

Dermed er sandsynligheden mindsket for, at FN for første gang i organisationens 70 år lange historie får en kvinde som topfigur.

Hun begrunder sin beslutning med, at hun mangler støtte fra Sikkerhedsrådet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Alle afstemninger i Sikkerhedsrådet indikerer, at mit kandidatur ikke har en fremtid, siger Figueres på et pressemøde i Costa Ricas hovedstad, San José.

Samtidig udtrykker hun håb om, at FN vil udpege en kvinde som afløser for den nuværende generalsekretær, Ban Ki-moon.

Hans anden periode udløber ved årsskiftet. Han har bestridt jobbet siden 2007.

Costa Ricas udenrigsminister, Manuel Gonzalez, fortæller, at regeringen i det centralamerikanske land fortsat vil presse på for at få en kvinde til at stå i spidsen for FN

Feltet af kandidater er efter Figueres' beslutning er nu nede på ti. Fire er kvinder og seks er mænd.