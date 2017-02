Norges Taxiforbund er imod et nyt norsk forslag om at lempe loven for bevillinger til at køre taxa. Foto: Reuters/Danish Siddiqui

Norsk udvalg lægger op til at legitimere Uber

Et deleøkonomiudvalg lægger op til at revidere norsk lovgivning, så betingelserne for Uber forbedres.

06. februar 2017

Det norske medie VG erfarer, at et deleøkonomiudvalg vil foreslå, at man fjerner kravet om en bevilling for at køre taxa i Norge. Udvalget kommer med forslaget i en ventet rapport mandag. Med forslaget åbnes der op for, at kørselstjenesten Uber kan blive en legitim operatør på det norske marked, skriver VG.

Forslaget møder på forhånd kritik fra Norges Taxiforbund, der mener, det vil føre til alt for lave lønninger. - Det bliver social dumping. Der vil komme så mange taxachauffører, at ingen kan leve af det, siger forbundets formand, Øyestein Trevland, til VG. Ifølge VG vil udvalget også foreslå at øge beskatningen af korttidsudlejning af private boliger. Det vil kunne komme til at ramme de personer, der benytter sig af boligudlejningstjenesten Airbnb. Udvalget er nedsat, for at undersøge hvilke muligheder deleøkonomien giver for norsk økonomi. I rapporten fastslås det overordnet, at deleøkonomi vil kunne være en fordel for norsk økonomi. Men der skal rettes op på skævheder, og alle skal betale skat, lyder det. Også i Danmark er fordele og ulemper ved deleøkonomien blevet vejet af Folketinget. Senest har regeringen lagt op til en revideringen af taxiloven. Samtidig har skatteminister Karsten Lauritzen (V) sat sig i spidsen for bestræbelserne på at gøre Danmark til "et mekka for deleøkonomi". Han blev dog mødt af modstand, da han forsøgte at få en aftale med Airbnb. Regeringen ville hæve det skattefri bundfradrag for Airbnb-værter, hvis Airbnb ville indberette værternes indtægter. Det har Airbnb sagt nej til. Blandt de største selskaber, der lukrerer på ideen om deleøkonomi i Danmark, er Airbnb, Uber og Gomore. For eksempel har Uber rundet 200.000 registrerede brugere i Danmark. Omkring 1000 chauffører er aktive hver uge. Ifølge Uber er der tale om en samkørselsordning, mens andre mener, at det er organiseret pirattaxikørsel. Tjenesten er blevet forbudt flere steder.