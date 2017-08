Norsk minister i ordkrig med svenske statsministre før valg

- Det er vigtigt, at der bliver gengivet et korrekt billede. Vi går ikke ind i situationen i hinandens lande. Vi har vores problemer, og dem tager vi os af, siger Löfven til den norske tv-station NRK.

Han reagerer på, at Silvi Listhaug fra Fremskrittspartiet tirsdag advarede om "svenske tilstande", der ifølge hende omfatter indvandring uden kontrol og fejlslået integration.

Listhaugs besøg i Rinkeby er derfor af mange svenske politikere blevet opfattet som en del af valgkampen i Norge. Her er der valg 11. september.

Den norske minister skulle efter planen have mødt Sveriges migrationsminister, Hélene Fritzon, tirsdag. Men det møde blev aflyst. Og statsminister Löfven bakker op om sin ministers beslutning om at droppe mødet.

- Det var det rigtige valg, da ministeren fornemmede, at hun kunne blive hevet ind i den norske valgkamp, og det ønskede hun ikke. Hun vil gerne tage imod en minister efter valgkampen i Norge, siger Löfven.

- Vi bør være forsigtige med at blande os i hinandens politiske forhold og valgkamp, siger han til avisen VG.

Silvi Listhaug afviser, at turen til Sverige og Rinkeby er et forsøg på at profilere sig selv før valget til Stortinget.

Besøget bunder i stedet i et ønske om at lære, "hvad der er gået galt i Sverige for at forhindre, at det sker i Norge", skriver VG.

Også Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt er efter Listhaug. Han tror ikke på, at hendes besøg handler om at blive klogere.

- Når det sker midt i en valgkamp med så skarpe formuleringer som "svenske tilstande", er det ikke for at lære, men for at drive valgkamp, siger Bildt ifølge den svenske avis Aftonbladet.