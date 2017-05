Norsk kongepar ruller forbi børnekor med lukkede ruder

Kortegen kørte direkte forbi med oprullede ruder.

- Måske hørte de noget. Men de havde ikke vinduet rullet ned, siger syvårige Eva Emilie Lipovoj.

Hun var del af et børnekor, som havde ventet i to timer - med temperaturer lidt over frysepunktet - på at synge en festsang for kong Harald og dronning Sonja.

Børnekoret fra Østfold stod på Universitetsplassen i Oslo. De havde håbet, at bilen med kongeparret, som var den sidste i en kortege af kongelige, ville stoppe for at høre dem synge fødselsdagssangen.

Eva Lipovoj er alligevel glad for, at de var mødt op for at fremføre værket.

- Det var fint, at de kørte forbi, så vi fik dem at se. Men nu er jeg kold på hænderne. Bare mærk her, siger pigen og holder hænderne frem.

Komponisten Kai Robert Johansen fortæller, at han havde fået besked på, at kongeparret ville stoppe op for at høre sagen.

Heller ingen af de øvrige i kortegen stoppede for at høre børnekoret.

- Det var helt sikkert det værd. Tænk at spille for så mange kongelige. Og de vinkede. Nu har vi foræret Slottet en indspilning af sagen. Så er vi spændt på, om vi får et takkebrev, siger Johansen.

En vicekommunikationschef ved hoffet siger, at det aldrig var planen, at kortegen skulle stoppe på vej fra Slottet til Operaen.

- Vi vidste, at der ville være nogle overraskelse undervejs. Derfor kørte kortegen med 10 kilometer i timen, siger Sven Gjeruldsen.

Kongeparret har onsdag aften inviteret til middag i Operaen med deltagelse af kongelige fra flere lande. Dronning Margrethe deltager i festen i Oslo.